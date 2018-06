Neymar: "222 milioni? Non ne vado fiero"

"Non sono fiero di quello che e' stato pagato per me, ne' di essere il calciatore piu' caro di tutti i tempi. Sono solo soldi, niente di piu', ma personalmente avrei pagato di meno per me". Neymar al sito tedesco spox.com torna sui 222 milioni di euro sborsati la scorsa estate dal Paris Saint Germain per strapparlo al Barcellona.

L'attaccante brasiliano non parla di futuro ma resta concentrato sul presente e su un Mondiale in cui la Selecao e' chiamata a cancellare l'1-7 di 4 anni fa, nella semifinale con la Germania che Neymar salto' per infortunio. "Con me in campo il risultato sarebbe stato diverso, ne sono sicuro – le sue parole riprese dai media spagnoli – Ma purtroppo il destino ha deciso in altro modo. E' stata dura da accettare, e' stata una sconfitta enorme, per tutti i brasiliani, anche per me anche se non giocavo, perche' ero parte della squadra. Sfortunatamente e' successo quello che e' successo ma ora abbiamo la possibilita' di cancellare l'ultimo Mondiale".

SPORTAL.IT | 14-06-2018 14:50