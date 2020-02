Neymar cita in giudizio il Barcellona

Secondo quanto riportato dal MundoDeportivo, Neymar avrebbe citato (nuovamente) in giudizio il Barcellona, reo, secondo il brasiliano, di non averlo assistito nella maniera corretta durante il suo passaggio al PSG.

Nello specifico, il brasiliano avrebbe chiesto al suo ex club 6,5 milioni di euro per "contingenze fiscali". Una mossa inattesa, soprattutto alla luce delle tante indiscrezioni che vorrebbero Neymar pronto a tornare a giocare in blaugrana.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 07:57