Brasile, Neymar sarà convocato: l’indiscrezione dal Brasile che mette spalle al muro Ancellotti. Ma il futuro di Carlo è blindato

Tutto il Brasile vuole la partecipazione del fuoriclasse al torneo iridato: l'indiscrezione di Vampeta. La lista definitiva verrà ufficializzata il 18 maggio

A meno di un mese dal calcio d’inizio del Mondiale, si infittisce il dibattito attorno al “caso Neymar”, alimentato da una pressione mediatica e popolare che rischia di condizionare le ultime scelte della Selecao. Nonostante il commissario tecnico Ancelotti non abbia mai inserito l’attaccante nei propri piani dall’inizio del suo ciclo sulla panchina verdeoro, il movimento a sostegno del giocatore ha ormai contagiato le piazze, i social e persino grandi protagonisti del calcio mondiale come Romario, Ronaldo Nazario e Leo Messi.

Neymar mai convocato da Ancelotti

Se l’intero Brasile spinge per una convocazione di Neymar, i dati fotografano una distanza dalla maglia verdeoro che dura ormai da quasi tre anni. L’ultima chiamata del fantasista con la Selecao risale infatti al 23 settembre 2023, in occasione del doppio impegno di qualificazione contro Venezuela e Uruguay. Da allora, e in particolare dal 26 maggio 2025, data dell’arrivo di Ancelotti sulla panchina del Brasile, il giocatore non è mai stato preso in considerazione dal tecnico emiliano, che ha avuto cinque occasioni per convocare il giocatore, tra gare di qualificaizone ai Mondiali e amichevoli.

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Ancelotti: “Convocazione Neymar? Dipende da lui”

A meno di un mese dall’inizio del Mondiale, il dibattito attorno alla convocazione di Neymar ha registrato una svolta dopo le dichiarazioni rilasciate da Ancelotti a Reuters. Il ct, forte del rinnovo contrattuale fino al 2030, ha rotto il silenzio smentendo l’esistenza di problemi ambientali: “Neymar è molto amato. Non solo dai tifosi, ma anche dai giocatori. Se chiami Neymar, non causerai uno scandalo nello spogliatoio”. Pur riconoscendo la complessità di una scelta che impone di “valutare attentamente i pro e i contro”, l’allenatore italiano ha aperto concretamente a un ritorno del fantasista, legandolo esclusivamente alla tenuta atletica: “Neymar sta giocando ed è migliorato molto ultimamente, ha un minutaggio costante. Con Neymar, dobbiamo solo valutare la sua condizione fisica, perché il suo talento è fuori discussione. Dipende da lui, non da me”.

Vampeta è certo

La lista definitiva dei convocati verrà ufficializzata lunedì 18 maggio. Nel frattempo, le voci sull’inclusione dell’attaccante si fanno sempre più insistenti. Come riportato da Mundo Deportivo, una delle fonti qualificate dietro questa fuga di notizie è l’ex calciatore brasiliano Vampeta, oggi commentatore sportivo, che, facendo leva sulla propria vicinanza al ct, ha dichiarato in esclusiva: “Neymar sarà nella rosa di Ancelotti per i Mondiali”. Solo l’ufficialità di inizio settimana potrà confermare se questa anticipazione si tradurrà in realtà.

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Ancelotti con il Brasile fino al 2030

In vista dell’annuncio della lista ufficiale per il Mondiale, la decisione finale sul ritorno di Neymar spetterà chiaramente ad Ancelotti, forte del rinnovo contrattuale con la nazionale brasiliana fino al 2030. Nonostante le indiscrezioni, il ct affronta questo bivio forte di una pianificazione a lungo termine con la Selecao: “È un anno che sono arrivato in Brasile. Dal primo minuto ho capito cosa significa il calcio per questo Paese. Da un anno lavoriamo per riportare la nazionale brasiliana in cima al mondo. Ma io e la Cbf vogliamo di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro. Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri 4 anni. Andiamo insieme alla Coppa del Mondo 2030. Voglio ringraziare la Cbf per la fiducia. E grazie Brasile per l’accoglienza calorosa e tutto l’affetto”.