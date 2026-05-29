Il Brasile convoca Neymar per i Mondiali – Lacrime di gioia dei tifosi per O’Ney

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Al Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico, per una clamorosa Last Dance (con tutta probabilità) con il suo Brasile ci sarà anche Neymar Jr. L’attaccante ex Barcellona e PSG è tornato a casa, al Santos, il 30 gennaio dello scorso anno, dopo una parentesi di due stagioni in Arabia, all’Al Hilal.

L’aria del club che lo ha lanciato tra i grandi, però, deve aver fatto bene a O’Ney, che è tornato a segnare, a divertirsi e a far divertire con la 10 che fu di Pelè sulle spalle. E ha messo in crisi Carletto Ancelotti, CT della Seleçao, che ha deciso in extremis di convocarlo per la kermesse mondiale.

Ma perchè Neymar è così importante per il Brasile, i brasiliani e per la Nazionale verdeoro? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la spiegazione.