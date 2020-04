Neymar disposto a tutto per il Barcellona

Neymar vuole tornare al Barcellona, e per farlo è disposto a un importante sacrificio a livello contrattuale. Secondo quanto riportato da 'El Mundo Deportivo', il talento brasiliano non è più convinto del progetto del Paris Saint Germain e vorrebbe fare ritorno al Camp Nou, ritrovando vecchi amici come Leo Messi e Gerard Piquè.

Attualmente Neymar percepisce circa 50 milioni di euro anniu tra stipendio e bonus. Il Barcellona non potrebbe neanche avvicinarsi a quella cifra, soprattutto nell'ottica di una riduzione di spese a causa dell'emergenza Coronavirus, e l'offerta massima arriverebbe a 20 milioni di euro, bonus compresi.

Il presidente blaugrana Bartomeu vorrebbe chiudere già quest'estate: nel 2021 infatti ci saranno le elezioni presidenziali, e un ritorno di altissimo livello come quello di Neymar aiuterebbe l'attuale presidente nella campagna elettorale. Lo stesso Neymar deve prendere una decisione in tempi brevi perché altri candidati alla poltrona più importante del club blaugrana, come Victor Font, sono da tempo contrari al rientro in Catalogna del brasiliano.

SPORTAL.IT | 21-04-2020 19:40