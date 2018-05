Neymar e l'inatteso messaggio sul mercato

Il recupero in vista del Mondiale procede bene, ma ogni volta che si parla di Neymar è inevitabile pensare al mercato. Appena un anno dopo il clamoroso trasferimento dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 222 milioni, il fuoriclasse brasiliano potrebbe cambiare ancora maglia, complice un ambientamento non ottimale in Francia e i sogni di grandezza del presidente del Real Madrid Florentino Perez.

A sorpresa, però, in un’intervista a 'Espn', Neymar confessa un sogno che può sparigliare le carte in ottica mercato, quello, peraltro già svelato tempo addietro, di essere allenato da Pep Guardiola: "Ho sempre sperato di lavorare un giorno con Guardiola, è un allenatore diverso dagli altri Io sono arrivato a Barcellona un anno dopo il suo addio, lavorare con lui sarebbe molto interessante” le parole di Neymar, che sembra quindi mandare un assist al Manchester City. Chissà se la prossima estate sarà quella del gran duello tra le due ricche proprietà.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 18:40