Neymar fa chiarezza sul proprio futuro

Reduce da un Mondiale negativo, Neymar si sta preparando alla prossima stagione. In tanti credono che il suo futuro sarà al Real Madrid ma il brasiliano, a FoxSports, mentre si trovava a San Paolo, ha fatto chiarezza sulle tante voci di mercato che lo riguardano.

"Resto, ho un contratto con il PSG. Sono andato a Parigi per una sfida, per avere nuovi stimoli e per centrare certi obiettivi. Tutti sanno che sono affezionato al presidente, alla città e ai tifosi", le parole dell'asso brasiliano.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 07:30