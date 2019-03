Neymar ha deciso il proprio futuro

Mentre dalla Francia rimbalzano notizie sul possibile assalto estivo del Real Madrid a Kylian Mbappé, che il presidente Perez, su stimolo di Zinedine Zidane, sarebbe pronto ad acquistare al costo di spendere 280 milioni, i tifosi del Paris Saint-Germain possono rasserenarsi pensando alla permanenza di Neymar.

Nonostante il secondo assalto alla Champions andato a vuoto, il fuoriclasse brasiliano, arrivato in Francia nell’estate 2017 dal Barcellona, sembra deciso a restare a Parigi.

Ad anticiparlo è stato il padre di Neymar che, nel corso di una lunga intervista a "Uol Esporte", ha addirittura ventilato l’ipotesi del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: “Mancano ancora tre anni alla fine del contratto ma stiamo già parlando del rinnovo. Ci sono grandissime probabilità che non vada via. Il fatto che sia sempre al centro di voci di mercato significa che sta facendo bene, che è sempre fra i giocatori che contano. Ma questo non significa che andrà via".

SPORTAL.IT | 25-03-2019 18:30