Neymar, il futuro è in MLS

Al momento è la stella del PSG e, in estate, potrebbe tornare a giocare a Barcellona (il suo sogno) ma, tra qualche anno, indosserà la casacca dell'Inter Miami, nuova franchigia MLS di cui fa parte anche un certo Beckham.

I due, in un'intervista faccia a faccia realizzata da ESPN, si sono impegnati a lavorare insieme nella nuova "creatura" dell'ex stella inglese. Neymar ha evidenziato come il calcio, negli States, sia in continua e rapida crescita.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 07:45