Neymar, il ritorno in campo è un trionfo

Neymar è tornato. E le avversarie del Brasile per il titolo mondiale sono avvisate. All’attaccante del Paris Saint-Germain, assente dai campi da 98 giorni dopo l’infortunio al piede destro (frattura del quinto metatarso) subito contro il Marsiglia il 25 febbraio, sono bastati 24’ per ritrovare la via del gol nell’amichevole che il Brasile ha giocato e vinto per 2-0 a Liverpool contro la Croazia.

'O’Ney' è entrato all’inizio della ripresa al posto di Fernandinho, dando la scossa a un Brasile fino a quel momento piuttosto deludente, salvato dagli sprechi sotto porta dei croati e da una parata di Alisson su Rebic. Il portiere della Roma si è ripetuto nel secondo tempo, poco prima della prodezza di Neymar, che ha seminato in dribbling mezza difesa della Croazia per poi battere Subasic con un destro potente e preciso. Nei minuti di recupero il raddoppio di Firmino nel “suo” Anfield.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 18:40