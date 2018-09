Neymar in lacrime: "Vuole il Barcellona"

Neymar vuole tornare al Barcellona. Secondo quanto riporta El Mundo, l'attaccante del Paris Saint Germain è stufo della Francia e sogna un ritorno nella Liga, insieme a Messi e compagni.

Il centravanti brasiliano, che avrebbe pianto in una camera d’albergo durante l’incontro con uno dei suoi ex compagni, la scorsa settimana è di nuovo tornato nel centro sportivo del club catalano per salutare i suoi vecchi amici, innervosendo lo stesso Barcellona.

Sul giocatore c'è da tempo il Real Madrid, ma Neymar vuole dare precedenza ai blaugrana, che però per il momento non hanno nessuna intenzione di procedere in quella direzione.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 11:15