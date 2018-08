Neymar incontra Buffon: "Sono felice"

Primo giorno di lavoro al PSG per Neymar. Il brasiliano, reduce da un Mondiale decisamente non brillante, ha incontrato la squadra e, in particolare, il neo acquisto Buffon. O Ney ha ribadito di essere molto felice a Parigi.

Alla luce delle ultime dichiarazioni, pare chiaro come il brasiliano sia deciso a restare al PSG, togliendosi dal mercato. Il Real Madrid, da tempo, era sulle sue tracce ma la trattativa pare destinata a non decollare.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 09:05