Brasile, Ancelotti alle prese con il primo caso: Neymar è infortunato, la rivelazione del Santos e le pressioni

Neymar si è fermato per un'infiammazione a un polpaccio, resterà ai box per almeno 10 giorni: ce la farà per i Mondiali? Lo staff della Seleçao e Ancelotti sono in allarme

Le lacrime di gioia rischiano di trasformarsi in lacrime di delusione, di tristezza. Neymar, appena convocato da Carlo Ancelotti per i Mondiali, si è nuovamente fermato per un infortunio muscolare: la situazione sta creando tensione all’interno del gruppo della Seleçao.

Neymar stop, Brasile in allarme

Martedì è stato convocato da Carlo Ancelotti per i Mondiali in USA, Canada e Messico. Ieri era in tribuna, con la figlia in braccio, ad assistere alla partita di Copa Sudamericana tra il suo Santos e il San Lorenzo, terminata 2-2. In 24 ore la vita di Neymar si è trasformata in una montagna russa: la gioia per la convocazione ha lasciato spazio alla paura di non poter andare al Mondiale.

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L’attaccante 34enne soffre di un gonfiore al polpaccio destro, ennesimo infortunio degli ultimi anni. I dubbi di Ancelotti, sul portarlo o meno al Mondiale, erano legati proprio alle condizioni fisiche dell’ex PSG. Solo nei giorni precedenti alla comunicazione dei 26 prescelti, il commissario tecnico della Seleçao si era convinto a dare un’ultima possibilità a Neymar. Quasi un premio alla carriera.

Come sta Neymar?

Secondo ESPN Brasil, Neymar potrebbe non essere in grado di allenarsi per almeno 10 giorni, a causa di un’infiammazione al polpaccio. Il 27 maggio, l’attaccante è atteso dallo staff della Seleçao per un programma di allenamenti mirati al ritorno al massimo della condizione fisica e atletica. Sarebbe stato testato dal primo minuto contro Panama, in amichevole, il 31 maggio al Maracana.

Già prima della notizia del nuovo stop, Ancelotti aveva parlato a Neymar spiegandogli il ruolo che avrà in Nazionale: “Abbiamo scelto Neymar perché pensiamo che possa dare un contributo alla squadra con le sue qualità, non perché pensiamo sia un buon sostituto. Quanti minuti può giocare? Non so, dobbiamo piuttosto concentrarci sulla qualità del suo tempo in campo”, ha commentato il commissario tecnico.

Neymar, lo scetticismo del Santos

Questo prima del nuovo infortunio che ha fatto scattare l’allarme e potrebbe rivoluzionare i piani del Brasile in vista della preparazione agli imminenti Mondiali, che inizieranno il prossimo 12 giugno. Intanto Neymar dovrebbe sicuramente saltare le prossime due partite del Santos contro Gremio e Deportivo Cuenca.

Anche il suo allenatore al Santos, Cuca, è scettico sulle possibilità di recupero di Neymar prima dell’inizio dei Mondiali: “È difficile dire se giocherà o meno. Tutto ciò che riguarda lui è complesso, quindi dobbiamo essere molto cauti”. Bisognerà capire come evolverà il problema al polpaccio nei prossimi giorni: “Aspettiamo, penso che se sarà in grado di giocare martedì, significa che l’infortunio è di lieve entità”.