Neymar-Juve, il retroscena scatena l'ironia social

Il suo talento è fuori discussione, ma anche i suoi comportamenti non sempre esemplari non sono da meno. Neymar dopo un’estate di chiacchiere non ha cambiato maglia e rimarrà al Paris Saint-Germain (almeno per il momento) dove come nuovo compagno di squadra avrà anche Mauro Icardi. Si era parlato molto di un trasferimento di Neymar al Barcellona (la trattativa è saltata proprio in zona Cesarini) ma di recente anche di un’altra possibile destinazione per il brasiliano, ovvero la Juventus.

Web infiammato – Un articolo di Tuttosport ha scatenato gli internauti, che hanno commentato in maniera piccata quanto affermato dal quotidiano torinese a proposito di questo retroscena di mercato. Nel sottotitolo si legge infatti “La BBC rilancia indiscrezioni: la Juve offrì 100 milioni più Dybala. Paratici ha sempre seccamente smentito. Ma resta un fatto: ormai per i bianconeri non ci sono limiti”. La cosa non è passata inosservata e c’è chi commenta con “Anche a sparare cretinate non ci sono limiti” e chi con “Tutti nella vita, hanno il diritto ad essere stupidi, ma i due che hanno scritto l’articolo del giornale abusano di questo diritto”. Nel mirino anche le quotazioni: “C’è bisogno di far salire il titolo in borsa. Sta arrivando il secondo bilancio in perdita negli ultimi 2 anni”.

Juventini perplessi – Anche i sostenitori bianconeri stavolta sembrano scettici sull’argomento e non credono che ci sia mai stata una reale possibilità, anzi, molti sono delusi dalla scelta tecnica della società di accantonare almeno in parte l’argentino Dybala (oltre ovviamente a giocatori come Mandzukic e Can, esclusi anche dalla lista Champions).

SPORTEVAI | 06-09-2019 12:49