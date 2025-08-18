Neymar, lacrime in campo e parolacce dopo 0-6 Santos: che vergogna, è stata una mer.., contestateci

L'asso brasiliano piange per la figuraccia e si sfoga con i compagni, per la squadra che fu di Pelè è la sconfitta più pesante di tutta la sua storia

L’immagine che racchiude meglio quanto successo nel match del campionato brasiliano tra Vasco e Santos e che ha incarnato l’umiliazione degli ospiti è stata l’abbraccio che il manager del Vasco da Gama, l’ex allenatore della nazionale brasiliana Fernando Diniz, ha dovuto dare a fine partita a un inconsolabile Neymar, che ha lasciato il campo piangendo e nascondendo il volto con la maglietta. Il glorioso club dove giocò anche Pelè è stato mortificato per 6-0 e l’ex Barcellona non ha nascosto la delusione anche nel post-gara.

Lo sfogo di Neymar

Neymar ha definito “una merda e una vergogna” il ko per 6-0 subito dal Santos, la peggiore sconfitta subita dall’attaccante del San Paolo in tutta la sua carriera: “Sono totalmente deluso dalla nostra partita. Avete tutto il diritto di protestare, ma senza violenza, anche se avete il diritto di insultare . È una sensazione molto vergognosa. Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia“, ha detto.

Poi un messaggio a tifosi e compagni: “Dobbiamo spiegare il nostro atteggiamento in campo. In breve, è stata una merda. È una vergogna giocare questo tipo di partita con la maglia del Santos. Penso che tutti debbano abbassare la testa oggi, tornare a casa e pensare a cosa vogliono fare. Perché con l’atteggiamento di oggi, se dobbiamo fare quello che abbiamo fatto oggi in campo, non credo che dovremmo nemmeno presentarci mercoledì “,

L’attaccante, che sta lottando per essere nuovamente convocato nella nazionale brasiliana da Ancelotti, non ci sarà però nel prossimo match del Santos: era diffidato e dopo l’ammonizione ricevuta col Vasco sarà fuori contro il Bahia, domenica prossima (24), a Salvador.

Esonerato il tecnico Xavier

Pochi minuti dopo la batosta, il Santos ha annunciato la risoluzione del contratto dell’allenatore Cleber Xavier. La sconfitta per 6-0 è la più pesante che il Vasco abbia inflitto al Santos in 98 anni di dispute tra i due club e la batosta più pesante che la squadra di Pelé abbia mai subito in casa nelle partite del campionato brasiliano. Il Santos non aveva mai perso una partita di campionato in casa con più di quattro gol di scarto. La sconfitta odierna ha lasciato il Santos al quindicesimo posto in classifica , con 21 punti (a due punti dalla zona retrocessione).

L’abbraccio con Coutinho

Neymar intanto ha messo del tutto alle spalle l’infortunio, ha completato la sua settima partita consecutiva da 90 minuti e all’inizio della partita, era rilassato e ha celebrato il tributo del club per la sua 250ª presenza con il Santos, un traguardo raggiunto nella vittoria contro la Juventude.

Entrando in campo, il numero 10 ha tenuto tra le braccia la figlia Mavie e ha salutato l’amico Philippe Coutinho, autore di due gol nella partita. I due sono amici fin dalle giovanili con Santos e Vasco. In seguito hanno giocato insieme per la nazionale brasiliana, anche ai Mondiali del 2014, e si sono incontrati di nuovo in diverse occasioni nel calcio europeo.