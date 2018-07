Neymar, parole shock dopo il ko

Quattro anni dopo, è sempre tempo di dolore nel rapporto tra Neymar e la Nazionale. Il Mondiale casalingo finì tra le lacrime per il grave infortunio provocato da Juan-Camilo Zuniga nel quarto contro la Colombia, che impedì all’attaccante di giocare la semifinale contro la Germania.

In Russia è stato invece tutto il Brasile a fermarsi ai quarti, battuto dal Belgio. All’indomani della delusione cocente, Neymar ha espresso le proprie emozioni su Instagram, arrivando addirittura a mettere in discussione la prosecuzione della propria carriera: "Ora è difficile trovare la forza per voler continuare a giocare a calcio, ma sono sicuro che Dio mi darà abbastanza forza per affrontare qualsiasi cosa. Ecco perché non smetterò mai di ringraziare Dio, anche nella sconfitta".

"Il dolore è molto grande – ha aggiunto il leader della Seleçao – perché sapevamo che avremmo potuto andato oltre, abbiamo avuto l'opportunità di fare la storia … ma non era questa volta".

SPORTAL.IT | 07-07-2018 20:20