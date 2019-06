Neymar, possibile il ritorno al Barça

Incredibile ma vero. Dopo essere volato a Parigi, nel 2017, per la cifra record di 222 milioni di euro, Neymar sarebbe, secondo As, pronto a fare marcia indietro, tornando ad indossare, due anni dopo, nuovamente la casacca del Barça.

Al Khelaifi, presidente del PSG, ha aperto alla clamorosa cessione del brasiliano: "Se qualcuno non è contento, le porte sono sempre aperte". Una trattativa complicata ma con l'appoggio del giocatore che, da tempo, spinge per un suo ritorno in blaugrana.

SPORTAL.IT | 17-06-2019 07:45