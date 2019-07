Neymar-Psg allo scontro frontale

Il colpo dell’estate a livello di mercato internazionale potrebbe essere l’addio di Neymar al Paris Saint-Germain, dopo appena due stagioni.

Il brasiliano non si è infatti presentato al raduno del club francese, che ha prontamente preso posizione attraverso un duro comunicato: "Non era autorizzato, prenderemo le misure appropriate".

Il padre del giocatore ha risposto adducendo che il figlio è impegnato in Brasile con la propria fondazione, ma al Psg i conti non tornano perché Neymar, che pure ha partecipato ai festeggiamenti per la vittoria in Coppa America, non ha preso parte alla competizione a causa dell’infortunio rimediato il 6 giugno nell’amichevole contro il Qatar. Il Paris aspettava quindi il giocatore in ritiro, ma dovrà aspettare qualche altro giorno.

Sullo sfondo c'è il Barcellona, pronto a riprnedersi il giocatore: il presidente Bartomeu ha parlato senza mezzi termini di essere a conoscenza della volontà di Neymar di lasciare la Francia.



SPORTAL.IT | 08-07-2019 21:59