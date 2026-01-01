Neymar, rilancio con Ancelotti: la sorpresa di Capodanno e le prospettive

Il talento brasiliano, ancora infortunato, ha rinnovato il contratto col Santos fino a fine anno e spera ancora di essere convocato per i Mondiali

Con un contratto in scadenza alla mezzanotte del 31 dicembre, Neymar ha raggiunto un accordo con il Santos dopo settimane di trattative. Secondo una fonte vicina ai colloqui contattata dall’AFP e secondo Lance, l’ex giocatore del Paris Saint-Germain ha firmato il rinnovo con il club della sua infanzia, al quale è ora legato fino alla fine del 2026.

Il video del Santos

Il 2025 di Neymar è stato segnato da infortuni ricorrenti. Ma questo non gli ha impedito di svolgere un ruolo chiave nel mantenimento del Santos in prima divisione (conclusosi al 12° posto), segnando 11 gol e fornendo 4 assist in 30 partite. Nell’enigmatico video diffuso nella notte dal club, lo stadio di Vila Belmiro appare sotto la pioggia e i fulmini, in immagini catturate da un drone, che mostrano anche una maglia bianca ufficiale del Santos appesa a una delle reti dello stadio. Seguono le date: il 10 giugno di quest’anno appare come “errore”, riferendosi all’inizio del primo contratto, e poi viene mostrato il nuovo contratto, valido fino al 31 dicembre dell’anno prossimo. Neymar non viene mai nominato ufficialmente ma non ci sono dubbi che la storia riguardi lui.

L’anno di Neymar tra luci e ombre

Inizialmente, si prevedeva che il giocatore avrebbe firmato solo entro la metà dell’anno, con l’obiettivo di preparare con il club la prossima Coppa del Mondo. Neymar non è ancora stato inserito in nessuna lista stilata dal CT della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti. Neymar ha giocato 30 partite ma non è riuscito a inanellare una serie significativa di gare a causa di quattro infortuni subiti durante la stagione. È arrivato a metà del Campeonato Paulista e ha assistito dalla panchina all’eliminazione del Santos in semifinale contro il Corinthians. Successivamente, ha assistito all’eliminazione anticipata della squadra al terzo turno della Copa do Brasil e ha partecipato alla lotta per la retrocessione nel Campeonato Brasileiro, giocando infortunato fino all’ultimo turno.

La scorsa settimana, il numero 10 è stato sottoposto a un intervento chirurgico artroscopico al ginocchio sinistro e dovrebbe saltare l’inizio del campionato. Fuori dal campo, Neymar ha anche contribuito al club facilitando, tramite partner contattati dal padre, la ristrutturazione di spazi importanti, come lo spogliatoio di Vila Belmiro e i centri di allenamento del settore giovanile e del calcio femminile. Il Santos farà il suo debutto nel Campeonato Paulista il 10 gennaio, contro il Novorizontino, a Vila Belmiro.

Capocannoniere di sempre della Seleção (79 gol, due in più di Pelé), Neymar non gioca con la nazionale da oltre due anni. La sua ultima partita con il Brasile risale al 17 ottobre 2023, quando subì un grave infortunio al ginocchio contro l’Uruguay. Non è ancora stato convocato dal nuovo allenatore Carlo Ancelotti, che ha assunto la guida dei cinque volte campioni del mondo a giugno.

Il pensiero di Ancelotti

“Dato che parliamo di Neymar, dobbiamo parlare anche di altri calciatori. Dobbiamo pensare al Brasile, che può essere con o senza Neymar “, ha dichiarato sempre il ct al riguardo.