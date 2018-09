Neymar simula contro El Salvador

Comoda vittoria notturna del Brasile contro El Salvador al FedEx Field di Landover, nel Maryland. L'attaccante del Psg, che ai Mondiali si è fatto notare più per le sue sceneggiate in campo che per i gol, ha simulato anche durante il match contro i deboli centroamericani, rimediando, dopo l'ormai abituale tuffo, un cartellino giallo.

I verdeoro si sono imposti agevolmente per 5-0 grazie alle reti di Richarlison (doppietta) Marquinhos, Coutinho e dello stesso Neymar dal dischetto.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 09:55