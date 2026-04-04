Neymar sotto accusa, Ancelotti riflette: possibile squalifica record per insulti all’arbitro, niente Mondiali

Follia dell'attaccante del Santos nel post partita: il commento sessisto rivolto arbitro Savio Pereira Sampaio rischia di chiudergli per sempre le porte del Brasile

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Questa volta Neymar l’ha fatta grossa. Un commento sessista rivolto all’arbitro al termine della vittoria del suo Santos per 2-0 contro il Remo rischia di causargli una squalifica record. L’episodio è stato duramente condannato da tutti: un vero e proprio autogol che rischia di precludergli definitivamente il ritorno in nazionale. Se le possibilità di partecipare al Mondiale erano già ridotte, ora sembrano praticamente azzerate. Il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, finora non l’ha mai convocato. Difficile che lo farà a giugno, se il 34enne ex Barcellona e PSG dovesse ricevere una punizione esemplare.

Neymar sotto accusa: gli insulti all’arbitro

Ha deciso di autosabotarsi, Neymar. Dopo la mancata convocazione da parte di Carlo Ancelotti per il doppio impegno del Brasile contro Francia e Croazia, il classe 1992 rischia di aver sprecato l’ultima occasione per convincere il commissario tecnico.

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Protagonista della vittoria contro il Remo con un assist, l’attaccante del Santos – diffidato – proprio non ha digerito il giallo comminatogli dall’arbitro Savio Pereira Sampaio, che lo costringerà allo stop per squalifica. Al termine della partita O’Ney ha perso la testa, insultando il direttore di gara.

Il commento sessista e la maxi squalifica

Neymar ci è andato giù duro: “È il tipo di arbitro che vuole essere al centro dell’attenzione, non ha alcun rispetto nei confronti dei calciatori. Sono andato a protestare perché avevo subito quattro falli e ho ricevuto un cartellino giallo”. Fin qui, nulla di clamoroso.

Poi, però, l’ex Barcellona si è spinto decisamente oltre. “Credo che l’arbitro avesse il ciclo e per questo ha arbitrato così” ha dichiarato, lasciandosi scappare anche una risatina che ha contribuito a peggiorare la sua situazione. La Federazione potrebbe ora avviare un’indagine: come previsto dal regolamento, Neymar potrebbe essere squalificato fino a un massimo di 12 giornate.

Ancelotti riflette: addio Mondiali

Le parole dell’ex PSG hanno scatenato un’autentica bufera. Sotto attacco sul web, per Neymar le porte della Seleçao potrebbero chiudersi in maniera definitiva. Fino a oggi, Ancelotti non lo aveva convocato perché mai al 100% della forma, condizione ritenuta necessaria per far parte della rosa del Brasile.

Ora, però, entrano anche motivi disciplinari: il comportamento di Neymar sembra aver fornito al ct un motivo ulteriore per escluderlo dai Mondiali nordamericani. Non gli resta che incrociare le dita e sperare.