Neymar spegne le voci sul Real Madrid

Neymar era a Barcellona in occasione di un evento pubblicitario e ai microfoni dei giornalisti ha spento definitivamente le voci riguardo a un suo addio al Paris Saint-Germain.

"Ho un contratto con il Psg, starò lì" ha dichiarato il fuoriclasse brasiliano.

Il fuoriclasse verdeoro ha parlato anche dei suoi ex compagni del Barcellona: "Sarebbe molto difficile affrontare il Barcellona in Champions, sono amici oltre che bravi giocatori. Non mi piacerebbe giocare contro di loro".

SPORTAL.IT | 27-08-2018 18:50