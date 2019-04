Neymar squalificato per gli insulti sui social

L'Uefa stanga Neymar dopo gli insulti dell'attaccante del Psg scritti sui social durante la partita tra i parigini e il Manchester United in Champions. Il giocatore è stato squalificato per tre giornate per "atti offensivi e molestie contro gli ufficiali di gara".

Neymar aveva così commentato il rigore assegnato allo United per un un fallo di mano di Kimpembe segnalato dal Var: "Questa è una vergogna! Mettono persone che non capiscono di calcio a controllare le immagini. Non esiste! Come fa il ragazzo a colpire di mano se è girato di spalle? Ma vaff…".

SPORTAL.IT | 26-04-2019 21:29