Neymar torna a giocare col Santos ed è quasi rissa col Remo Belem: insulti e provocazioni, tifosi inferociti

Il fuoriclasse brasiliano torna in campo e finisce al centro delle polemiche. Dopo il successo del Santos scoppia il caos nel tunnel degli spogliatoi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il ritorno in campo di Neymar con la maglia del Santos è stato accompagnato da una vittoria importante, ma anche da un acceso dopopartita destinato a far discutere. L’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain ha contribuito al successo per 1-0 sul campo del Remo Belém, valido per la Coppa del Brasile, servendo l’assist decisivo per il gol di Rony. Al triplice fischio, però, l’attenzione si è spostata completamente fuori dal terreno di gioco. Tra esultanze giudicate provocatorie, insulti e un video diventato rapidamente virale, la tensione è salita alle stelle, alimentando una nuova ondata di polemiche attorno al numero 10 brasiliano.

Una vittoria preziosa e un finale ad altissima tensione

Il Santos ha conquistato l’accesso ai quarti di finale della Coppa del Brasile grazie al successo per 1-0 sul campo del Remo Belém. Neymar, entrato nel corso della ripresa, ha lasciato subito il segno fornendo l’assist per la rete decisiva di Rony al 74′. Al termine della gara, però, il clima si è improvvisamente acceso nella zona che conduce agli spogliatoi dello stadio Mangueirão. L’attaccante ha festeggiato con grande enfasi, un atteggiamento che molti tifosi e dirigenti della formazione di casa hanno interpretato come una provocazione. Da quel momento sono volate urla, accuse e parole pesanti tra le due parti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il video virale: insulti e provocazioni nel tunnel

Le immagini riprese al termine della partita hanno rapidamente fatto il giro dei social network. Nel video si vede Neymar mentre, rientrando negli spogliatoi, si rivolge con toni molto accesi verso alcuni sostenitori e dirigenti del Remo. Il brasiliano urla frasi offensive e, secondo quanto mostrano i filmati, conclude la scena intonando il coro “eliminati” con un balletto provocatorio. L’episodio ha immediatamente diviso tifosi e opinionisti: c’è chi ha criticato il comportamento del campione del Santos e chi, invece, lo ha interpretato come una reazione alle continue provocazioni ricevute durante la serata.

La dura replica del presidente del Remo

Tra i più duri nei confronti di Neymar c’è stato il presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira. In un video diffuso dopo l’incontro, il dirigente ha espresso tutta la propria indignazione, sostenendo che lui, il club e i tifosi si siano sentiti profondamente offesi dall’atteggiamento del calciatore. Teixeira ha definito Neymar un “pagliaccio fannullone”, aggiungendo che il Santos non avrebbe bisogno di un giocatore capace di provocare il pubblico avversario dopo una vittoria. Dichiarazioni molto forti che hanno ulteriormente alimentato la polemica nelle ore successive alla partita.

Il contesto: gli insulti ricevuti durante la gara

Secondo diversi media brasiliani, il comportamento di Neymar sarebbe maturato in un clima già estremamente teso. Fin dall’inizio dell’incontro, infatti, l’attaccante sarebbe stato bersaglio di cori offensivi e insulti da parte del pubblico del Mangueirão, sia mentre si trovava in panchina sia dopo il suo ingresso in campo nella ripresa. Questo contesto potrebbe aver contribuito alla sua reazione al termine della partita, anche se le immagini diffuse online hanno inevitabilmente acceso il dibattito sul comportamento del fuoriclasse brasiliano. L’episodio continua a far discutere in Brasile e il video del confronto resta tra i contenuti sportivi più condivisi delle ultime ore.