Neymar verso il ritorno a Barcellona. L'attaccante del Paris Saint Germain, funestato anche in questa stagione dagli infortuni e dalle polemiche, secondo i media spagnoli sta per concludere la sua controversa avventura in Francia ed è pronto a tornare a giocare nel tridente con Messi e Suarez.

Il Barcellona per il suo ritorno ha offerto 100 milioni di euro, oltre ad alcune contropartite tecniche (si parla di Umtiti e Dembelé).

SPORTAL.IT | 18-06-2019 12:51