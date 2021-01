NFL: avanzano Kansas City e Tamba Bay

Spettacolo nella post season NFL. Kansas City, nonostante l’infortunio occorso alla sua stella Mahomes (colpo alla testa, costretto a non rientrare per il protocollo medico NFL), è riuscito ad imporsi su Cleveland (22-17 il finale).

Nell’altra sfida, vittoria di Tampa Bay ai danni di New Orleans (30-20). Queste le prossime sfide tra le quattro squadre ancora in corsa per il Super Bowl: Buccaneers-Packers (AFC Championship) e Bills-Chiefs (AFC Championship).

OMNISPORT | 18-01-2021 07:28