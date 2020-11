NFL, bel successo dei Colts

Nella notte, in campo Indianapolis e Tennessee per un match valido per la regular season NFL. Vittoria dei Colts che si sono imposti sui Titans con un rotondo 34-17 (nella ripresa, 21 a 0 di parziale per Indianapolis).

Bella prova di Rivers. Il QB dei Colts ha lanciato per 308 yards (29/39) con un TD pass. Bene anche Pittman Jr. (sette ricezioni per 101 yards totali). Per Indianapolis si tratta della sesta vittoria stagionale (tre le sconfitte). Lo stesso record dei Tennessee Titans.

OMNISPORT | 13-11-2020 07:19