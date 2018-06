NFL, Brady: "Giocherò fino quando avrò voglia"

Il prossimo 3 agosto, compirà 41 anni. In una lunga intervista con Oprah Winfrey, Tom Brady ha parlato del suo futuro: "Capisco che c'è una fine in arrivo. Finchè amerò il gioco, mi piacerà allenarmi e prepararmi, allora continuerò".

Il leggendario quaterback, vincitore di cinque Super Bowl, avvisa: "Ho tre figli, non voglio essere un padre che non è mai presente. Loro pretendono attenzioni", il commento del QB dei New England Patriots, quest'anno battuto, al Super Bowl, dai Philadelphia Eagles..

SPORTAL.IT | 18-06-2018 07:15