Nfl, Brady infinito: Hamilton lo omaggia e il quarterback ricambia

Tom Brady è riuscito a compiere un’altra impresa. Il quarterback più famoso della Nfl e uno dei giocatori più grandi – per tanti il più grande – del football americano ha trascinato i Tampa bay Buccaneers al Super Bowl. Obiettivo settimo titolo personale, come Lewis Hamilton.

I due campioni sono amici e sui social si sono scambiati complimenti a vicenda. Il campione inglese ha postato una foto di Brady nelle sue Storie Instagram con un pensiero: “Quest’uomo continua a sorprendermi. Tom Brady, sei il Goat (Greatest Of All Time; n.d.r.). Sono orgoglioso di te, fratello. E ora sotto con il Super Bowl”. Pronta la risposta della stella della Nfl che ha replicato: “Io il migliore? Proprio come te, Lewis!”.

OMNISPORT | 26-01-2021 17:23