NFL, Brady nella storia

I Patriots si sbarazzano dei Colts (38-24). Una vittoria che verrà ricordata soprattutto per il record conquistato da Brady. Il leggendario QB di New England, grazie ad un TD pass a Gordon nel terzo periodo, è arrivato a quota 500 TD in carriera.

Si tratta del terzo giocatore NFL a riuscirci. Prima di lui, solo Manning (539) e Favre (508) avevano superato quota 500: "Penso solo a tutte le persone che hanno lavorato sodo, un QB non può far niente da solo", le sue parole nel post match.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 07:45