NFL, Brady sempre più nella leggenda

Ennesima vittoria dei Patriots che, grazie ad un attacco stellare, si sbarazzano dei Redskins con un netto 33-7. Per New England, si tratta della quinta vittoria in altrettante gare disputate in questo inizio di regular season NFL.

Sorride il leggendario Brady. Il QB di New England ha superato un altro mito come Favre nella classifica All-Time Passing List. Attualmente, il 42enne Brady è al terzo posto (71.923), a -17 yards da Manning, secondo in graduatoria. Al comando Brees (74.845).

SPORTAL.IT | 07-10-2019 07:59