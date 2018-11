NFL, Chiefs sconfitti con record

Il Monday Night NFL tra Kansas City e LA Rams sorride a quest'ultimi che si sono imposti 54-51. Super prestazione di Mahones. Il QB dei Chiefs (ora franchigia con miglior record in NFL, ossia 10-1) ha messo a segno ben sei TD pass ma ha comunque perso il match. Dall'altra parte quattro TD pass per Goff, QB dei losangelini.

I Chiefs stabiliscono un record NFL: sono la prima squadra ad aver perso una partita segnando almeno 50 punti. "E' stata come una scossa. Mi sento come uno che ha bisogno di due bevande rilassanti per riprendermi. E' stato davvero un grande spettacolo", le parole di McVay, coach dei Rams.

SPORTAL.IT | 20-11-2018 07:40