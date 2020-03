NFL, clamorosa decisione di Tom Brady

Clamorosa notizia dagli States. Dopo aver chiuso la sua ventennale esperienza ai New England Patriots, Tom Brady, leggenda NFL classe 1977, ha firmato con Tampa Bay Buccaneers. Contratto da 30 milioni di dollari a stagione.

I Buccaneers, dopo aver vinto il Super Bowl nel 2002, hanno conquistato la post season solo in due occasioni. La scelta di affidarsi a Tom Brady è figlia del desiderio di tornare ad essere competitivi ad altissimi livelli. "Non so cosa mi riserverà il mio futuro nel football, ma è arrivato il momento di aprire una nuova fase della mia vita e della mia carriera", le sue parole.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 08:59