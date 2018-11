NFL, Dallas ancora in corsa

Spettacolo ed emozioni nella notte di regular season NFL. I Cowboys battono gli Eagles (27-20, 151 yards di corsa per Elliott) e restano in corsa per un posto nella post-season. Bene i Rams che piegano i Seahawks (36-31), conquistando la nona vittoria su 10 gare disputate.

Sorriso Packers (31-12 ai danni dei Dolphins) mentre i Chiefs sbrigano la pratica Cardinals (26-14), portandosi sul record di 9-1. Successo anche per i Redskins: 16-3 ai danni dei Buccaneers. I Jets vengono asfaltati dai Bills (41-10). Vittorie anche per Browns (28-16 ai Falcons), Colts (29-26 ai Jaguars), Chargers (20-6 ai Raiders), Saints (51-14 ai Bengals), Steelers (52-21 ai Panthers), Bears (34-22 ai Lions) e Titans (34-10 ai Patriots).

SPORTAL.IT | 12-11-2018 07:25