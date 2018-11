NFL, Dallas non molla la presa

Spettacolo nella notte NFL. Dallas supera Atlanta (22-19) e resta in corsa per la post season. Cincinnati cade contro Baltimore (24-21) mentre Detroit si impone su Carolina 20-19. Sorride Pittsburgh (20-16 ai danni di Jacksonville). Bene anche Seattle: 27-24 ai danni di Green Bay.

Houston regola Washington (23-21, brutto infortunio a Smith dei Redskins) mentre Indiana non ha problemi con Tennessee (38-10). Bella vittoria anche dei New York Giants (38-35 a Tampa Bay). Cadono i Chargers (23-22 Denver), così come Arizona (23-21 Oakland). Super New Orleans con Philadelphia (48-7). Infine Chicago piega Minnesota (25-20).

SPORTAL.IT | 19-11-2018 07:30