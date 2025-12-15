NFL, disastro Kansas City Chiefs: sono fuori dai play-off e Mahomes si rompe il crociato. "Tornerò più forte di prima"

Nel mondo NFL si consuma il dramma sportivo dei Chiefs, che dopo 8 anni non disputeranno la post season. Mahomes si rompe il crociato: potrebbe non giocare più con Kelce, il fidanzato di Taylor Swift

Per quest’anno almeno, il Super Bowl sarà affare altrui. Non di Patrick Mahomes e tantomeno dei Kansas City Chiefs: mancano ancora tre partite di stagione regolare, ma la sentenza è arrivata prima del previsto, con Pat e la formazione della Florida che per la prima volta da 10 anni a questa parte non faranno parte delle squadre che disputeranno i play-off, e dunque le partite a eliminazione diretta che portano dritte alla madre di tutte le partite. Un epilogo abbastanza inatteso, ma figlio di tanti piccoli dettagli che hanno generato un cataclisma difficilmente prevedibile, che pure ha ribadito quanto il livello di competitività della lega si sia alzato rispetto anche al recente passato.

L’infortunio più grave dell’intera carriera di Pat

Mahomes nella sua carriera professionistica non s’era mai perso una campagna play-off, ma anche se fosse andata diversamente per la sua squadra, quest’anno la post season l’avrebbe comunque dovuta vedere seduto sul divano. Tutto questo perché nella partita persa contro i Los Angeles Chargers per 16-13, che di fatto ha sentenziato l’uscita anticipata dei Chiefs dalla corsa al Super Bowl, il quarterback più pagato al mondo ha riportato un serio infortunio al ginocchio sinistro, col il legamento crociato anteriore che ha fatto crack e lo costringerà ora ad andare sotto i ferri, oltre che a una lunga riabilitazione.

Tanto che negli USA c’è chi prefigura un rientro ancora più “lento” del previsto, con Mahomes che potrebbe anche rinunciare a disputare la stagione 2026-27 per ripresentarsi tirato a lucido in quella successiva. Forse una visione un po’ troppo allarmistica, ma a 30 anni compiuti lo scorso 17 settembre è arrivato anche per il tre volte vincitore dell’anello (nel 2019, 2022 e 2023) il primo serio infortunio della carriera.

Il messaggio e quell’analogia “sinistra” con Tom Brady

“Non mentirò, fa veramente male. Ma tutto ciò che posso fare ora è fidarmi di Dio e attaccare ogni singolo giorno più e più volte, perché sono convinto che tornerò più forte di prima”: queste le parole che Mahomes ha consegnato ai suoi profili social dopo la tremenda diagnosi arrivata a seguito degli esami di rito ai quali si è sottoposto.

La risonanza magnetica ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore, e una decisione su come intervenire (e quando) verrà presa nelle prossime ore. Per uno strano caso del destino, l’infortunio di Pat è arrivato nella nona stagione disputata nella lega, guarda a caso la stessa annata nella quale Tom Brady (di cui è considerato l’erede generazionale) si ruppe a sua volta il crociato (era il 2008: due anni dopo avrebbe vinto il titolo di MVP della stagione NFL, tornando a livelli di assoluto splendore). Solo una coincidenza? Certamente si, ma comunque fa un effetto tutto particolare.

Kelce va verso il ritiro. E sarà un SB senza Taylor Swift…

Quella di ieri, oltre ad aver sancito la fine dei sogni di post season dei Chiefs (8 ko. e 6 vittorie in stagione: con tre gare ancora da giocare, impossibile agguantare un posto anche per le wild card round), potrebbe però essere stata a suo modo una partita storica anche per un’altra ragione: se davvero Travis Kelce annuncerà il ritiro dall’attività agonistica, allora non vedremo più il ticket con Mahomes, che ha rimembrato i fasti del celebre “From Tom to Rob” tra Tom Brady e Rob Gronkowski (90 touchdown in carriera).

Kelce e Mahomes sono stati i simboli di questa epoca legata ai trionfi di Kansas City, ma chiaramente l’eventuale addio di Kelce assume anche una valenza particolare, dal momento che il tight end degli Chiefs è anche il fidanzato di Taylor Swift, la cui presenza sugli spalti negli ultimi Super Bowl ha reso la partita più importante dell’anno un evento che è andato ben oltre il lato sportivo (e quest’anno a livello di audience aspettatevi pure un grosso calo). Perché l’America è la patria dello showbiz, e quando vengono meno assi come Mahomes, Kelce e (indirettamente) la bella Taylor Swift anche l’attenzione finisce fatalmente per abbassarsi.