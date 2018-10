NFL, Eagles da applausi

Nel classico anticipo del giovedì, Philadelphia si sbarazza di New York con un secco 34-13. Straordinaria prova di Wentz, tornato in campo da poche gare. Il QB ha dominato in campo, lanciando tre TD pass, senza un solo intercetto.

"Quando sei in 'the red zone', a volte devi solo saper improvvisare", ha spiegato, nel post match, lo stesso QB Wentz. Grazie a questo successo, gli Eagles, campioni in carica, sono ora al 50% di vittorie (3-3). Con questo Wentz, tutto pare possibile.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 07:30