NFL, Green Bay vince ancora

Tante le gare disputate per la seconda giornata della regular season NFL. Larga vittoria dei 49ers sui Bengals (41-17) mentre i Ravens si impongono sui Cardinals (23-17). Vittorie anche dei Chiefs sui Raiders (28-10) e dei Rams sui Saints (27-9).

Con un FG da 53 yards di Pineiro, i Bears mandano al tappeto i Broncos (16-14). Bel successo dei Packers sui Vikings (21-16). Green Bay è al secondo successo consecutivo (2-0). Patriots super contro i Dolphins (43-0) mentre i Cowboys piegano i Redskins (31-21) e volano sul 2-0 in stagione (non accadeva da 10 stagioni). Sorrisi anche per Falcons, Lions, Bills, Seahawks, Ravens e Colts.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 07:23