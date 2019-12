NFL, i Patriots ancora ai play-off

Altra grande stagione per New England. I Patriots si sono imposti sui Bengals (34-13), conquistando l'11a vittoria stagionale (solo tre sconfitte). Un record che ha garantito a New England l'accesso alla post season.

Per i Patriots si tratta dell'11a apparizione consecutiva ai play-off. Sono già certi di avere un pass per la post season NFL le seguenti franchigie: Bills, Ravens, Chiefs, Packers, Saints e San Francisco 49ers. Da ricordare che i play-off cominceranno il prossimo 4 gennaio.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 08:54