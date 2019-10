NFL, i Patriots dominano il Monday Night

Prova di forza dei Patriots nel Monday Night NFL. New England non si risparmia e rifila un pesantissimo 33-0 ai danni dei malcapitati Jets. Per i Patriots, si tratta della settima vittoria su altrettante gare disputate (1-5 il record dei Jets).

Gara da dimenticare per Darnold. Il QB dei Jets è stato intercettato ben quattro volte: "E' stata una serata difficile là fuori, devo migliorare e, chiaramente, imparare dagli errori. Ci riprenderemo", le sue parole a ESPN.

SPORTAL.IT | 22-10-2019 07:18