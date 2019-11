NFL, i Patriots fermano gli Eagles

L'NFL sta entrando nel vivo. Nono successo stagionale per i Patriots che battono anche gli Eagles (17-10). New England sale 9-1, proprio come San Francisco (36-26 ai Cardinals). Vittoria dei Raiders sui Bengals (17-10). Cincinnati cerca ancora la prima vittoria stagionale.

Bene Jets (34-17 ai Redskins), Saints (34-17 ai Buccaneers) e Vikings (27-23 ai Broncos). Bel successo per i Bills che si sbarazzano dei Dolphins (37-20). Sorridono anche i Cowboys: 35-27 ai danni dei Lions). Cadono i Panthers, fermati dai Falcons (29-3). Ravens a valanga con i Texans (41-7).In corsa per la post season anche i Rams (17-7 contro i Bears).

SPORTAL.IT | 18-11-2019 07:20