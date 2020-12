NFL: i Rams disinnescano i Patriots

Prova di forza dei Rams. La franchigia di Los Angeles si sbarazza dei New England Patriots con un secco 24-3. Match mai in discussione con Akers, running back dei Rams, protagonista assoluto (171 yards di corsa), al pari della difesa losangelina.

Per i Rams si tratta della nona vittoria stagionale (a fronte di quattro sconfitte). Pesante sconfitta per New England che, al momento, ha un record negativo (6-7). I Rams vendicano così la sconfitta nell’ultimo Super Bowl (battuti dai Patriots 13-3).

OMNISPORT | 11-12-2020 07:26