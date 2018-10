Nel Monday Night NFL, brillante successo di New England che si impone, con un secco 25-6, su Buffalo. Per i Patriots si tratta della sesta vittoria stagionale (due le sconfitte). Brady, Il leggendario QB di New England, ha lanciato per 324 yards.

Decisivo un intercetto di McCourty nel quarto periodo: "E' stata una grande giocata e ne avevamo bisogno. Prendiamo la vittoria, possiamo imparare molto da questo successo", le parole di Brady riportate da ESPN.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 07:25