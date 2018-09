Spettacolo ed emozioni nel Monday Night NFL. Pittsburgh si è imposta, su Tampa Bay, 30-27. Una partita complicata per gli Steelers che, nel finale, hanno rischiato grosso, complice una grande rimonta dei Buccaneers.

Dopo aver messo a referto 30 punti nei primi due quarti, gli Steelers si sono spenti, non andando più a punti in tutta la ripresa ma hanno comunque portato a casa la vittoria. Fitzpatrick, QB dei Buccaneers, ha lanciato per 411 yards (30/50).

SPORTAL.IT | 25-09-2018 07:20