NFL, il record di Brees

Monday Night da ricordare in NFL. I Saints si sbarazzano dei Redskins con un secco 43-19. Gara da ricordare per il QB di New Orleans Drew Brees che è diventato il giocatore con più yards lanciate in carriera.

Brees ha superato Manning nella speciale classifica con un TD pass da 62 yards. Al termine del match, il 39enne QB è giunto all'incredibile quota di 71.940 yards totali: "E' un sogno che diventa realtà", le parole dello stesso Brees a fine incontro. Tanti complimenti illustri, anche da LeBron James.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 07:30