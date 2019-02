NFL, il Super Bowl va ai Patriots di Brady

Ancora New England, ancora Tom Brady. I Patriots, in un Mercedes Benz Stadium (Atlanta) gremitissimo, superano i LA Rams (13-3 il finale), conquistando il Super Bowl numero 53, il sesto della propria storia. Festeggia il 41enne Brady, QB dei Patriots, all’ennesimo capolavoro di una carriera stellare (sesto Vince Lombardi Trophy vinto su nove disputati).

Nel primo periodo, la difesa dei Rams riesce ad anestetizzare Brady che viene anche intercettato. Il QB dei Patriots fatica ad entrare in partita e il punteggio, dopo i primi 10’ di gioco, resta inchiodato sullo 0-0. I losangelini non riescono a sbloccarsi in attacco. Il QB Goff non si accende. A sbloccare il punteggio, a 10’29” dall’intervallo, sono i Patriots con un field goal di Gostkowski (reduce da un errore nel primo quarto). La reazione dei LA Rams non arriva. A metà gara, nessun TD e solo tre punti sul tabellone.

Alla ripresa, ancora difese protagoniste. I LA Rams, nonostante un Goff in difficoltà, pareggiano con un field goal dalle 53 yards. Il Super Bowl si decide nell’ultimo periodo (primo Super Bowl della storia con nessun TD dopo tre quarti di gioco). Un drive perfetto dei Patriots vale il primo TD del match, firmato da Michel. La reazione dei losangelini è impalpabile. Goff non riesce a scuotere i Rams (arriva anche l’intercetto). Chiude la pratica un altro field goal di Gostkowski. Il successo va ai Patriots dell’eterno Brady. Il titolo di MVP va, invece, al compagno di squadra Edelman,

Spettacolo ed emozioni in campo ma anche fuori dal campo. Tantissime le celebrità sportive presenti al Mercedes Benz Stadium di Atlanta (tra le altre, Bolt, Kane, Kakà e McGregor). Splendido anche il tanto atteso “Halftime Show” con l’esibizione dei Maroon 5, protagonisti insieme a Travis Scott e Big Boi in quello che verrà ricordato come il Super Bowl delle proteste. Diversi gli artisti che avrebbero deciso di boicottare l’evento per la protesta contro la discriminazione nei confronti degli afroamericani. Una piccola curiosità: l’edizione numero 53 del Super Bowl è stata la più “cara” di sempre a livello di costo per singolo passaggio televisivo: oltre cinque milioni di dollari per 30” di spot.

SPORTAL.IT | 04-02-2019 04:05