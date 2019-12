NFL, impresa dei Chiefs con i Patriots

Tra le tante sfide di regular season NFL, brilla l'impresa dei Chiefs che riescono ad imporsi in casa dei Patriots (23-16). New England non perdeva una gara casalinga dal lontano 2007. Colpo anche dei Rams che sorprendono i Seahawks (28-12).

Spettacolo in 49ers-Saints con vittoria di San Francisco (48-45) grazie ad un FG dalle 30 yard di Gould. Prosegue il buon momento dei Vikings che piegano anche i Lions (20-7). Bene anche i Jets: 22-21 ai Dolphins con decisivo FG finale di Ficken.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 08:03