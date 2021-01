NFL: l'eterno Brady sogna il settimo Super Bowl

Domenica è in programma Packers-Buccaneers, gara valida per l’NFC Championship Game e, soprattutto, con in palio il pass per il prossimo Super Bowl, in programma il 7 febbraio proprio a Tampa Bay, casa dei Buccaneers.

Occasione d’oro per Tom Brady. Il QB dei Buccaneers, a 43 anni, alla sua prima stagione con i Bucs, sogna di giocare il suo decimo Super Bowl in carriera e provare ad arrivare a quota sette Vince Lombardi Trophy vinti (ne ha conquistati sei con i Patriots).

OMNISPORT | 22-01-2021 09:12