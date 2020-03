NFL, Licht: "Brady può giocare per altri due anni"

Il passaggio di Brady a Tampa Bay fa ancora discutere. L'All Star, una vita a New England, ha 42 anni ma è ancora uno dei migliori della Lega. Litch, GM dei Bucs, è convinto della scelta fatta: "Ha dimostrato di avere ancora un grande braccio", le sue parole a ESPN.

"Non abbiamo notato nessun segnale di declino. In effetti, pensiamo che possa giocare ancora per un paio di anni. Ce lo auguriamo", ha proseguito lo stesso Licht che ha anche confermato il non interesse nei confronti del ricevitore Brown.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 07:40