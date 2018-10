NFL, Mahomes nel libro dei record

Patrick Mahomes è l'uomo del giorno in NFL. Nella notte, Kansas City ha superato Cincinnati con un secco 45-10. Altra grande prova del QB Mahomes che ha lanciato quattro TD pass stabilendo un record NFL: la 23enne stella dei Chiefs ha raggiunto quota 22 TD pass in sole otto gare in carriera.

Battuto il record di Kurt Warner (21 in otto partite). "Voi pensavate che io potessi farcela ma io non mi aspettavo tutto questo", le parole dello stesso Mahomes a ESPN. Kansas City è, attualmente, a quota sei vittorie e una sconfitta. Solo i Rams stanno facendo meglio (7-0, grazie alla vittoria sui 49ers per 39-10)

SPORTAL.IT | 22-10-2018 08:25